Orkanen Ian mørklægger hele Cuba og har kurs mod Florida

Som følge af orkanen Ian er Cubas elnet tirsdag aften lokal tid kollapset, og hele landet er uden strøm.

Det oplyser lokale myndigheder.

Strømmen gik på tværs af den caribiske østat, kort tid efter at Ian havde passeret.

Inden da havde orkanen hærget den vestlige del af landet med voldsomme vindstød og oversvømmelser.

Teknisk direktør for den elektriske fagforening i Cuba Lázaro Guerra oplyser, at en fejl på landets elnet har påvirket infrastrukturen. Fejlen er delvist forbundet med orkanen, siger han ifølge statsdrevne medier.

Guerra oplyser, at myndighederne vil arbejde natten igennem og tidligt onsdag for at genoprette strømmen.

Natten til onsdag dansk tid har Ian kurs mod den amerikanske delstat Florida, hvor millioner af indbyggere er blevet opfodret til at lade sig evakuere.

Flere end 2,5 millioner indbyggere i Florida har fået besked om at lade sig evakuere, inden Ian ventes at ramme et sted langs delstatens golfkyst onsdag aften lokal tid som en kategori 3- eller 4-orkan.

Der findes fem niveauer på den såkaldte Saffir-Simpson-skala, hvor kategori 5 er den værste.

Kategori 3-orkaner har vindhastigheder på 50,0-57,9 meter i sekundet, mens kategori 4-orkaner har vindhastigheder på 58,0-68,9 meter i sekundet.

Alle orkaner fra kategori 3 og opefter har vindhastigheder, der betegnes som ekstremt farlige for de områder, de passerer.

Ifølge USA's nationale orkancenter, NHC, er det mest sandsynligt, at Ian går i land syd for Tampa nær Sarasota. Området huser kilometerlange sandstrande, snesevis af resorts og adskillige trailerparks, hvor der bor mange pensionister og feriegæster.

- Jeg ved godt, at jeg bør være bange for denne her orkan, men lige nu har jeg for travlt til at være bange. Vi er nødt til at komme væk herfra, siger John O'Leary, en 36-årig jazzpianist fra Tampa.

Han og hans hustru er i færd med at læsse deres bil med mad, vand og familiealbum, inden de begiver sig mod hans mors hjem i Palm Harbor 40 kilometer mod vest.

John O'Leary og hans hustru er blandt tusindvis af bilister, som flygter fra lavtliggende områder i håb om at undgå en potentiel livsfarlig stormflod.

Ifølge prognoserne kan en stormflod i Sarasota-området kan nå op på 3,7 meter.

/ritzau/Reuters