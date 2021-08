Orkanen Ida kræver sit første dødsoffer i Louisiana

En person har mistet livet, og der meldes søndag aften lokal tid om "katastrofale skader" i den sydøstlige del af den amerikanske delstat Louisiana, efter at orkanen Ida er gået i land.

Hele New Orleans er søndag aften uden strøm, og byens kloaksystem er truet.

Myndighederne i sognet Ascension har indrapporteret et dødsfald i forbindelse med orkanen.

Politiet i Ascension oplyser til det lokale medie WBRZ 2, at personen blev dræbt af et faldende træ søndag kort efter klokken 20.30.

Ulykken skete i Prairieville, der ligger knap 25 kilometer sydøst for byen Baton Rouge.

Det rapporterer NBC News.

Søndag aften er Ida blevet nedgraderet fra en kategori 4 til en kategori 2-orkan med vindhastigheder på 30 meter i sekundet.

Ifølge myndighederne vil Ida forblive en orkan til sent ud på natten.

Elværker oplyser, at flere end 966.500 boliger og virksomheder er uden strøm søndag aften.

Entergy New Orleans, som er hovedkraftværket i byen med næsten 200.000 kunder, oplyser, at hele byen mistede strømmen tidligt søndag aften på grund af en "katastrofal skade" på værkets transmissionsnet.

Ida gik i land ved Port Fourchon i Louisiana kort før middag søndag lokal tid.

- Det her kommer til at blive en ødelæggende - en ødelæggende og livstruende - storm, sagde præsident Joe Biden til journalister tidligere søndag ifølge NBC News.

Joe Biden har underskrevet nøderklæringer, således at Louisiana og Mississippi kan få frigivet flere ressourcer fra den føderale regering.

Louisianas guvernør, John Bel Edwards, sagde på et pressemøde søndag aften, at Ida sandsynligvis bliver "en af de kraftigste storme til at gå i land her i moderne tid".

/ritzau/