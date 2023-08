Orkanen Idalia gør sit indtog i Florida med vindstød på 195 km/t

Orkanen Idalia er nået frem til delstaten Florida i det sydøstlige USA.

Den er gået i land på Floridas vestkyst omkring stranden Keaton Beach, der ligger i en region kaldet Big Bend nordvestligt i staten.

Det skriver CNN.

Ifølge USA's orkancenter, NHC, har orkanen aktuelt vindstød på op mod 195 kilometer i timen. Det betyder, at der er tale om en kategori 3-orkan.

Tidligere onsdag lå Idalia i kategori 4. Her havde den vindstød på op mod 215 kilometer i timen.

Ifølge CNN er der tale om den kraftigste storm, der har ramt Big Bend-regionen i mere end 125 år.

NHC advarer om, at Idalia kan medføre "katastrofale stormfloder og ødelæggende vinde".

På et pressemøde tidligere på dagen rådede Floridas guvernør, Ron DeSantis, indbyggerne i Florida til at søge i ly for uvejret.

- Den er kraftig, lød det om orkanen.

Orkancentret har meddelt, at Idalia ventes at blive svækket, efter at den har ramt land.

Men "den vil sandsynligvis stadig være en orkan, når den bevæger sig over det sydlige Georgia og tæt ved Georgias kyst eller det sydlige South Carolina sent i dag".

Ifølge CNN vil USA's præsident, Joe Biden, senere onsdag udtale sig om situationen.

Præsidenten vil her informere om genoprettelsesindsatsen på Maui, Hawaii, og om den igangværende indsats over for orkanen Idalia, oplyses det med henvisning til den seneste tids naturbrande i delstaten Hawaii.

Det vil ske fra Det Hvide Hus klokken 13.45 lokal tid, hvilket svarer til klokken 19.45 dansk tid.

Biden er desuden i tæt kontakt med myndighederne i Florida, herunder Ron DeSantis, om orkanen, lyder det.

