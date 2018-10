Orkanen Leslie er på vej mod Spanien og Portugal

Udenrigsministeriets Borgerservice anbefaler danskere på den portugisiske øgruppe Madeira at være opmærksomme.

Orkanen Leslie er tidligt lørdag morgen på vej mod Spanien og Portugal med en vindstyrke på op mod 130 kilometer i timen.

Det oplyser det amerikanske orkancenter i Miami, skriver nyhedsbureauet AP.

Udenrigsministeriets Borgerservice har fredag udsendt et orkanvarsel for den portugisiske øgruppe Madeira.

Her anbefales alle danskere i området at følge myndighedernes anvisninger og holde sig opdateret om situationen.

Meteorologer forventer, at stormen vil bringe voldsomme vindstød og store mængder nedbør til dele af Portugal og Spanien lørdag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Leslie, der vurderes at være en kategori 1-orkan, befinder sig tidligt lørdag morgen 1125 kilometer sydvest for Portugals hovedstad, Lissabon.

Orkanen vil først passere øgruppen Madeira og forventes i løbet af lørdag at gå i land i Portugal, mens den sent lørdag og søndag ventes at ramme Spanien.

Orkanen forventes at aftage i styrke, mens den bevæger sig ind over land på Den Iberiske Halvø.

- Der forudses svækkelse (af vindstyrken, red.), når Leslie bevæger sig ind over Den Iberiske Halvø, og den posttropiske cyklon forventes at forsvinde helt mandag, lyder det fra det amerikanske orkancenter.

