Orkanen Leslie sender Portugal i toppen af advarsler

Meteorologer vurderer, at orkanen Leslie kan være den kraftigste storm, der har ramt Portugal i 176 år.

Portugal har udstedt en såkaldt rød advarsel i det meste af landet, mens Orkanen Leslie stormer mod kysten.

Det kan blive den mest kraftfulde storm, der har ramt landet, siden 1842, skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne opfordrer borgere, der bor langs kysten, til at opholde sig indenfor.

Også fiskere har fået besked på at sejle tilbage mod havne, og flere flyafgange er blevet aflyst på grund af forventninger om vindstød på op mod 120 kilometer i timen.

Spanien har også forberedt sig. Meteorologer forventer, at stormen vil ramme nabolandet tidligt søndag. På det tidspunkt kan den dog have aftaget i styrke, lyder meldingerne.

Selskabet AccuWeather, der laver vejrprognoser, har kaldt Leslie for en "zombieorkan". Navnet har den fået, fordi orkanen allerede blev dannet 23. september. Siden har den bevæget sig rundt i det Atlantiske Ocean.

Men over weekenden ventes den at ramme fastlandet. Meteorologer forventer, at den søger mod land i Portugal lørdag.

Her vil der være stærke vindstød og regn tidligt på aftenen. Senere vil den formentlig tage til i styrke og ramme hårdest søndag morgen.

Ifølge portugisiske meteorologer er det kun fem orkaner, der nogensinde er ankommet fra samme retning, som Leslie. De vurderer, at det risikerer at blive den kraftigste orkan i 176 år.

