Orkanen Michael kræver sit første dødsoffer i USA

En mand i byen Greensboro omkom, da et træ onsdag faldt ned i hans hus i den amerikanske delstat Florida.

Den voldsomme orkan Michael, der onsdag aften dansk tid gik i land ved Mexico Beach i den amerikanske delstat Florida, har krævet sit første offer.

En mand er bekræftet omkommet, efter at et træ faldt ned i hans hjem i Greensboro, Gadsden.

Det oplyser sheriffen i Gadsden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Redningsmandskabet blev alarmeret klokken seks om aftenen lokal tid, men på grund af nedfaldne strømmaster og blokerede veje tog det lang tid at nå frem. Og da var det for sent, oplyser politiet.

Foruden voldsomme vindstød bringer Michael stormflod og kraftig nedbør med sig. Træer bliver revet op med rode, mens dele af bygninger bliver revet af.

Natten til torsdag er over 400.000 huse og forretninger i Florida, Georgia og Alabama uden strøm.

Ifølge Det Nationale Orkancenter vil orkanen kunne højne vandstanden med op til 4,3 meter.

Hundredtusindvis af mennesker er blevet evakueret fra området. Men nogle har trodset myndighedernes anbefalinger og er blevet hjemme.

Tidligere onsdag måtte Florida-guvernør Rick Scott erklære, at det var for sent for de resterende at forlade området, da uvejret allerede på dette tidspunkt var for farligt at bevæge sig ud i.

Guvernøren har i stedet sendt redningsmandskaber til de mest udsatte områder.

Siden man begyndte at måle i 1851, er der aldrig blevet registreret en så voldsom storm i området i det nordvestlige Florida.

Der er målt vindstød på op imod 250 kilometer i timen. Det gjorde onsdag Michael til en kategori 4-orkan - blot et lille pust fra at være den kraftigste i klassen, nemlig en kategori 5.

Natten til torsdag dansk tid er orkanen Michael på vej over delstaten Georgia.

På halvandet døgn er den blevet nedgraderet til en kategori 1-orkan. Det Nationale Orkancenter forventer, at orkanen vil svækkes yderligere til en tropisk storm.

/ritzau/