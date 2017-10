Orkanen Ophelia nærmer sig Irland - alle skoler er lukket

Hård vind og kraftig regn ventes at ramme Irland, når orkanen Ophelia går i land mandag morgen.

I Irland er myndighederne i fuld gang med at forberede sig på, at orkanen ved navn Ophelia mandag morgen ventes at ramme landet.

Alle skoler i Irland er således blevet beordret lukket mandag af de irske myndigheder. Det sker, fordi Ophelia forventes at bringe ødelæggelser og oversvømmelser med sig, når den går i land.

Irlands nationale meteorologiske tjeneste har advaret om "voldsomme og ødelæggende vindstød". Samtidig er der udsendt en rød advarsel, hvilket er tjenestens højeste niveau for en advarsel.

Ophelia blev i løbet af søndag nedgraderet til en kategori 1-orkan, efter at den tidligere var blev opgraderet til en kategori 3-orkan.

Det amerikanske nationale orkancenter vurderer, at der kan falde mellem 50 og 75 millimeter regn, når orkanen rammer det vestlige Irland og Skotland.

/ritzau/AP