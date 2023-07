Orkneyøerne drøfter forslag om at forlade Storbritannien

Politikere på Orkneyøerne, som ligger nord for Skotland, skal tirsdag diskutere et forslag om "alternative regeringsformer".

Det skriver BBC.

Øgruppen hører under Skotland og er dermed en del af Storbritannien.

Når politikerne skal behandle forslaget, vil de blandt andet drøfte, om Orkneyøerne skal forsøge at blive et selvstyrende område under Norge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge James Stockan, leder af det lokale regionsråd, bliver Orkneyøerne "svigtet frygteligt" af både den britiske og skotske regering.

- Vi kæmper virkelig i øjeblikket, siger han til BBC.

/ritzau/