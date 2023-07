Orkneyøerne skal se på nordisk forbindelse og andre styreformer

Lokalpolitikere på Orkneyøerne nord for Skotland har tirsdag stemt for at undersøge alternative styreformer.

Det skriver BBC.

Forslaget er vedtaget med stemmerne 15 mod 6 og betyder, at der skal udarbejdes en rapport med et overblik over de forskellige mulige styreformer på øerne, som er skotske og dermed en del af Storbritannien.

Mødet har været genstand for opmærksomhed, fordi en idé om at blive norsk territorie har været nævnt.

Den idé blev ifølge nyhedsbureauet AFP nedtonet af lokalpolitikerne.

Men alligevel skal rapporten se nærmere på øernes "nordiske forbindelse". Orkneyøerne var under dansk og norsk kontrol indtil 1472.

På øerne klages der over "svigt" fra både den britiske og skotske regering. Blandt andet er der frustration over en aldrende færgeflåde.

James Stockan, leder af det lokale regionsråd, siger ifølge BBC, at tirsdagens møde ikke handlede "om at slutte sig til Norge".

- Det er tid til, at regeringen skal tage os seriøst, og det er tid til, at vi ser på alle de muligheder, vi har, siger han ifølge det britiske medie.

- Der er en lang række muligheder her - det kunne endda være, at vi kunne få vores penge direkte fra finansministeriet i London og selv bestemme vores fremtid.

Der har også været tale om at se på den model, som øerne Jersey og Guernsey har.

De er britiske kronbesiddelser, hvilket betyder, at de er underlagt den britiske monark, men ikke er en del af Storbritannien.

Den britiske premierminister Rishi Sunaks talsperson har dog umiddelbart afvist idéen om, at det kan lade sig gøre, at Orkneyøerne får en mere løs tilknytning.

AFP har været i kontakt med det norske udenrigsministerium, der siger, at den norske regering ikke har nogen holdning til spørgsmålet, da det er et britisk anliggende.

