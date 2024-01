Oscar Pistorius er prøveløsladt i Sydafrika

Den drabsdømte tidligere paraatlet Oscar Pistorius er blevet prøveløsladt, meddelte Sydafrikas fængselsvæsen fredag.

Prøveløsladelsen sker, knap 11 år efter at han blev dømt for at have dræbt sin kæreste, modellen Reeva Steenkamp, i en sag, der rystede Sydafrika. Pistorius er benamputeret og blev som atlet berømt som "Bladerunner" på grund af sine benproteser, der var lavet af kulfiber.

Pistorius skød og dræbte den 29-årige Reeva Steenkamp gennem en lukket badeværelsesdør på valentinsdag i 2013.

Han har gentagne gange sagt, at han forvekslede Steenkamp med en person, som han mente var brudt ind. Han affyrede fire skud.

Pistorius appellerede sin sag gentagne gange.

/ritzau/Reuters