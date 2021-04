Oscar-succes gør danske film attraktive for udlandet

Det kan gavne hele filmindustrien, at Thomas Vinterbergs film "Druk" har fået en Oscar, vurderer filminstitut.

Det er ikke kun Thomas Vinterberg og holdet bag filmen "Druk", der kan juble over, at den natten til mandag blev tildelt en Oscar.

Det kan nemlig komme hele den danske filmindustri til gavn, når der høstes store priser. Det fortæller Claus Ladegaard, der er administrerende direktør for Det Danske Filminstitut.

- Det er vigtigt for dansk film at vinde de helt store priser - og der hører Oscar jo til på den absolut øverste hylde.

- Det er vigtigt, fordi det gør os attraktive for udenlandske investeringer i dansk film - altså udenlandske samarbejder, som også betaler en del af dansk film, siger han.

Han fortæller, at det typisk er mellem 20 og 25 procent af den samlede finansiering af dansk film, som kommer fra udlandet.

- Samtidig er det også vigtigt, fordi vi kan indgå samarbejder med andre, fordi vi bliver en attraktiv filmnation at arbejde sammen med, lyder det fra Claus Ladegaard.

"Druk" blev tildelt statuetten for Bedste Internationale Film. Det er første gang siden 2011, at Danmark modtager en pris i den kategori. Her gik den til Susanne Biers film "Hævnen".

/ritzau/