Oscar-uddelingen dropper forældet titel på pris

Fremover vil Oscar-kategorien i stedet hedde "bedste internationale film".

Forældet.

Sådan lyder kritikken af kategorien "Bedste film på fremmedsprog", og derfor finjusterer Oscar-akademiet titlen på prisen.

Det skriver akademiets ledelse i en pressemeddelelse.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at referencen "fremmedsprog" er forældet i et globalt filmmarked, skriver Oscar-ledelsen i en pressemeddelelse.

Fremover vil kategorien i stedet hedde "Bedste internationale film".

- Vi tror, at "Bedste internationale film" bedre repræsenterer kategorien og signalerer et positivt og inkluderende syn på filmbranchen, lyder det videre.

De nominerede til næste års Oscar er ikke offentliggjort. Men allerede nu har flere danske anmeldere nævnt May el-Toukhys film "Dronningen" som et bud på en dansk nomineret.

Danske instruktører er tre gange taget hjem med en Oscar-statuette i kategorien for ikke engelsksprogede film: I 1987 fik Gabriel Axel en Oscar for Karen Blixen-filmatiseringen "Babettes Gæstebud", året efter vandt Bille August for sin filmversion af Martin Andersen Nexøs "Pelle Erobreren" og i 2010 fik Susanne Bier prisen for "Hævnen".

Ændringen af den internationale pris er ikke det eneste, der bliver en smule anderledes ved næste års prisuddeling.

I kategorien "Bedste makeup og hårstyling" vil antallet af nominerede film blive ændret fra tre til fem.

Der bliver også mindre ændringer i forhold til kortfilm.

Den seneste store ændring, som Oscar-showet har gennemført, var, da værten under 2019-uddelingen blev afskaffet. I stedet præsenterede forskellige kendte priserne.

Oscar-uddelingen i 2020 vil finde sted den 9. februar i Dolby Teateret i Hollywood. Uddelingen vil blive sendt på tv i 225 lande.

Det bliver gang nummer 92, at man uddeler Oscar-statuetter.

