Oscaruddeling bliver med vært for første gang siden 2018

For første gang siden 2018 kommer en vært i år til at stå i spidsen for uddelingen af de prestigefyldte Oscars.

Det oplyser tv-stationen ABC, der står for at producere showet.

Craig Erwich, der er formand for stationens underholdningsafdeling, bekræfter desuden, at showet rent faktisk finder sted 27. marts. Andre prisuddelinger er ellers blevet aflyst på grund af stigende coronasmitte.

Det oplyses ikke, hvem der skal være vært for showet.

Der har gennem tiden været tradition for, at en eller flere værter guider seerne gennem uddelingen af de gyldne filmpriser.

I 2019 endte showet dog med at blive afholdt uden vært. Årsagen var, at komikeren Kevin Hart, der var udpeget som vært, trak sig fra jobbet, fordi han år forinden havde udsendt tweets med homofobisk indhold.

Det lykkedes at lave et relativt rost show uden vært, og konceptet blev gentaget året efter - i februar 2020 umiddelbart inden coronakrisen tog fat.

I 2021 blev showet afholdt afdæmpet og uden vært på grund af pandemien.

Derfor er talkshowværten Jimmy Kimmel den seneste til at stå i spidsen for prisuddelingen. Det gjorde han både i 2017 og 2018.

Den britiske skuespiller Tom Holland, der har hovedrollen i den nye og anmelderroste Spider-Man-film, er blevet nævnt som mulig vært i år. Den tanke har han heller ikke selv været afvisende over for.

- Hvis de spørger mig, så gør jeg det, og det bliver sjovt, sagde han i december til det amerikanske medie The Hollywood Reporter.

Den afdøde komiker Bob Hope har været vært for showet 19 gange, hvilket er rekord. Skuespilleren Billy Crystal har næstflest optrædener med ni.

De nominerede til årets oscarpriser bliver offentliggjort 8. februar.

Den danske animationsfilm "Flugt" er blandt de mulige nominerede. Den er både i spil til at blive nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film og i kategorien Bedste Dokumentar.

/ritzau/Reuters