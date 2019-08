Oslo er nu verdens mest ambitiøse klimahovedstad

Oslo har et erklæret mål om at reducere CO2-udslippet i byen med 95 procent inden 2030.

I en satsning, som kaldes den mest ambitiøse blandt alle verdens hovedstæder, har Oslo nu et erklæret mål om at reducere CO2-udslippet i byen med 95 procent inden 2030.

Blandt andet skal alle køretøjer i den norske hovedstad være "udslipsfri".

Efter at være blevet udnævnt til Europas grønne hovedstad i 2019 af EU-Kommissionen er styret i Oslo under pres for at forblive forrest i feltet, når det gælder klimavenlig udvikling.

- Det er målsætningen, at udslippet af kuldioxid i byen skal reduceres med 95 procent i de kommende 11 år, hedder det i en pressemeddelelse fra byens rød-grønne styre - en måned inden det næste kommunalvalg.

- Der er tale om den mest ambitiøse klimastrategi i alle verdens storbyer, siger Raymond Johansen fra bystyret i en pressemeddelelse.

Planerne indebærer også, at der vil blive nedlagt parkeringspladser til fordel for langt flere cykelstier.

Medlemmer af bystyret siger, at der er en del forbehold ved planerne om at gøre alle køretøjer i byen "udslipsfrie". Det er ikke planen at indføre et forbud mod benzin og dieselbiler, hedder det.

Målet om en reduktion på 95 procent er i forhold til CO2-udslippet i 2009, hvor der blev indledt nye sammenhængende og grundige målinger af udslip af drivhusgasser.

Norge er i dag Vesteuropas største producent af olie, men det er også verdens ledende nation, når det gælder andel af elbiler.

På det nationale plan har Norge en målsætning om at alle nye biler fra 2025 skal køre på andet end fossile brændstoffer.

/ritzau/NTB