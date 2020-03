Oslo forbyder servering af alkohol

Kommunen griber ind og forbyder barer, restauranter og andre steder at servere alkohol.

Fra lørdag aften flyder øllet ikke længere i fadølshanerne i den norske hovedstad. Oslo har besluttet at forbyde servering af alkohol på grund af coronasmittefare.

Bystyret i den norske hovedstad har bestemt, at salg af alkohol på restauranter og barer skal stoppe fra lørdag aften klokken 20.30.

Forbuddet kommer, fordi flere udskænkningssteder ikke har overholdt de regler om at holde afstand til hinanden. Denne regel er indført for at begrænse coronasmitte.

- Vi er i en vældig alvorlig situation, siger erhvervsborgmester Victoria Marie Evensen til tv-stationen NRK.

- Vi må passe på hinanden og få kontrol over smittesituationen. Desværre ser vi, at de, der holder åbent, ikke overholder reglerne. Så er vi nødt til at indføre tiltag, siger hun.

Det vil stadig være tilladt at servere mad på restauranter i Oslo.

Både politi og andre myndigheder har i de seneste dage været på omkring 650 kontrolbesøg på de serveringssteder i Oslo, der stadig har åbent, skriver nyhedsbureauet NTB.

Denne kontrol fortsætter lørdag.

