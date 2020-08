Oslo har fået nok: Elløbehjul gør byen til det vilde vesten

Oslo vil indsamle elløbehjul, der ligger og flyder rundt i byen, og det vil koste at få dem tilbage.

Bystyret i den norske hovedstad, Oslo, er ved at få nok af de mange elløbehjul i byen.

De 13.000 løbehjul er blevet en farlig affære for Oslos gående, og ofte bliver de smidt rundt i byen.

Men nu skal det koste ifølge byrådet. Nu vil kommunen indsamle de mange elløbehjul, der ligger og flyder, og de selskaber, der ejer dem, skal betale for at få dem tilbage.

- Når vi må gøre arbejdet for selskaberne og passe på, at de overholder love og regler, så må de tage regningen - ikke skatteyderne, siger Arild Hermstad, der er rådmand for miljø og trafik i Oslo, til avisen Dagbladet.

Problemerne med elløbehjulene i Oslo har vokset sig til et langt større problem end i Danmark.

Der synes ikke at gælde nogle regler. Der bliver kørt stærkt på fortovene, og Oslos pladser - der er beregnet til gående - synes omdannet til det vilde vesten. Det har ført til en del ulykker.

Derfor har byrådet i Oslo henvendt sig til regeringen og anmodet om strengere regler.

For selskaberne - her først og fremmest Voi og Tier - har ikke taget samfundsansvar, mener Hermstad.

Voi siger, at selskabet vil støtte nye regler, der betyder, at kommunen fjerner elløbehjul, der er smidt rundt om i kommunen.

- Vi støtter, at der gribes ind. Hverken byens indbyggere, medtrafikanter eller aktørerne er tjent med situationen, som den er lige nu, siger Voi's chef i Norge, Christina Moe Gjerde.

/ritzau/