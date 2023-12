Oslo ramt af to skudhændelser på åben gade søndag

Søndag har der været skyderi på åben gade to forskellige steder i den norske hovedstad, Oslo.

Det skriver norsk politi på det sociale medie X.

Klokken 21.24 blev der affyret skud på den kendte og centrale gade Karl Johans Gate. Her løb en eller flere mistænkte fra gerningsstedet.

- Forurettede er ikke såret. Vi har afspærret gerningsstedet og leder efter en eller flere gerningspersoner, skriver politiet på X.

En person er formentlig ramt i benet af en rikochetterende kugle, oplyser politiets indsatsleder Anders Rønning.

- Folk føler sig naturligt nok utrygge, når der er skyderi på åben gade på Karl Johan på en dag, hvor mange har været i byen for at handle julegaver og hygge sig, siger Eirik Lae Solberg, der er byrådsleder i Oslo, til avisen VG.

Han siger, at det er vigtigt, at politiet arbejder hårdt for at finde dem, der står bag, og at det er vigtigt, at de har nok ressourcer til at efterforske den slags alvorlige hændelser.

Anders Rønning siger, at skyderiet er sket som følge af en konflikt mellem de involverede.

- Vi befinder os på et område med mange vidner og meget videoovervågning, så vi har meget signalement på personerne, og hvilken retning, de løb i efter hændelsen.

Tre timer tidligere blev der affyret flere skud ved et kulturhus, der ligger mere nordligt i hovedstaden.

Her oplyser indsatsleder Gjermund Stokkli, at der blev affyret skud i forbindelse med en konfrontation mellem to personer.

Ifølge politiets vurdering er der ikke fare for offentligheden i Oslo i forbindelse med søndagens hændelser.

- Der er intet, som tyder på, at der er en sammenhæng mellem de to hændelser på nuværende tidspunkt, men det er selvfølgelig noget, vi undersøger, siger Stokkli til Dagbladet.

/ritzau/NTB