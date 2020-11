Oslo stopper udskænkning af alkohol og lukker sociale mødesteder

Biografer, teatre og træningscentre i Oslo skal lukkes i tre uger for at bremse stigende smittespredning.

I Norges hovedstad, Oslo, bliver alle træningscentre, biografer, teatre, bowlinghaller, svømmehaller og andre sociale mødesteder lukket i et forsøg på at begrænse den stigende coronasmitte.

Og så bliver der indført forbud mod udskænkning af alkohol på barer og restauranter i hovedstaden i de næste uger.

Det siger Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Alle disse steder medfører, at folk samler sig og bevæger sig rundt i byen, siger han på et pressemøde.

- Vi indfører fuldt stop for udskænkning. Udskænkningsstederne har gjort en stor indsats for at begrænse smittespredningen, men nu indfører vi en social nedlukning af Oslo, og så må udskænkningen stoppe, siger han.

Tiltagene træder i kraft fra midnat natten til mandag og vil gælde i tre uger.

De skærpede tiltag i Oslo bliver annonceret, dagen efter at en lang række andre tiltag er blevet indført i hele Norge for at bremse smittespredningen med coronavirus.

/ritzau/