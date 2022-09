Oslos kirker skal nu maksimalt varmes op til 15 grader

Det kan blive aktuelt at beholde overtøjet på under gudstjenester i Oslo, siger byens kirkelige fællesråd.

Det kan blive en relativt kølig oplevelse at gå i kirke i den norske hovedstad, Oslo, i løbet af efteråret og vinteren.

I hvert fald har byens kirkelige fællesråd besluttet, at kirkerne fra torsdag maksimalt skal varmes op til 15 grader.

Det sker for at spare på udgifterne i en tid med høje energipriser.

- Vi skal være forberedte på at beholde overtøjet på under gudstjenester, bryllupper og begravelser, siger Kjetil Haga, der er leder for rådet.

Det kirkelige fællesråd står for driften af kirkerne i Oslos kommune.

I tæt samarbejde med Oslos biskop har rådet besluttet, at tiltaget er nødvendigt for at kunne håndtere de stigende energipriser.

Det er dog stadig ikke sikkert, at det alene er nok, lyder det.

- Kirken er - ligesom resten af samfundet - i en alvorlig situation, og omfattende tiltag er nødvendige. Afhængigt af den kommunale støtte kan det også blive aktuelt at lukke nogle kirker, siger han.

Kjetil Haga er i fællesskab med biskoppen gået i gang med at vurdere, hvilke kirker der eventuelt kan lukkes, uden at det går ud over tilbuddet om kirkegang.

- Vi håber og tror, at vi ved at sænke temperaturen og uden at lukke for mange kirker kan undgå yderligere tiltag. Ligesom idrætten, teatre og andre vigtige samfundsaktører følger vi udviklingen nøje, siger Kjetil Haga.

Flere lande - herunder Danmark - har indført tiltag for at spare på strømmen.

Det indebærer blandt andet kun at varme offentlige bygninger op til en vis temperatur og droppe belysning af bygninger om aftenen og natten.

/ritzau/NTB