Østat ophæver udgangsforbud efter massevaccination

Knap 90 procent af befolkningen på Samoa er vaccineret mod mæslinger, og et udgangsforbud er derfor ophævet.

Østaten Samoa ophæver lørdag et udgangsforbud, efter at rekordmange personer de seneste dage er blevet vaccineret mod mæslinger. Det skriver Reuters.

Vaccinationsgraden har været lav på Samoa, der har omkring 200.000 indbyggere. Siden der i slutningen af oktober kom et udbrud af mæslinger i østaten, er 65 personer omkommet af den dødelige sygdom. Flere end 4500 personer er blevet smittet.

Derfor lukkede alle offentlige kontorer, og medicinsk personale blev sendt på gaderne for at opsøge personer, der ikke var vaccineret mod mæslinger.

Det er estimeret, at omkring 28 og 40 procent af borgerne var vaccineret på det tidspunkt.

Den noget utraditionelle måde at finde patienter på har vist sig effektiv. Lørdag var andelen af vaccinerede borgere nået op på 89 procent, og det var ifølge myndighederne nok til at ophæve forbuddet igen.

Alligevel er udbruddet af mæslinger ikke ovre. Fredag oplyste myndighederne, at 20 børn endnu er indlagt på sygehuse, hvor deres tilstand er kritisk.

Ifølge Reuters er antallet af personer, som bliver ramt af mæslinger, stigende rundt om i verden - sågar i velhavende lande som Tyskland og USA.

Stigningen sker, fordi forældre vælger ikke at lade deres børn blive vaccineret på grund af filosofiske eller religiøse årsager.

Andre fravælger vaccinationen på grund af en frygt for, at vaccinationen kan føre til autisme - også selv om det er blevet afkræftet af læger.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplyste tidligere i denne uge, at næsten 10 millioner mennesker var ramt af mæslinger i 2018, og at 140.000 døde af sygdommen. Heraf var flest børn.

