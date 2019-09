Østrigs parlament erklærer klimakrise forud for valg

Ifølge en meningsmåling er miljøet den største bekymring for de 8,8 millioner østrigske borgere.

Østrigs parlament erklærer onsdag klimakrise forud for det kommende parlamentsvalg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Parlamentsmedlemmer fra alle partier på nær partiet længst ude på højrefløjen, Freedom Party, stemte for resolutionen onsdag.

Resolutionen er af mest symbolsk betydning, men er med til at markere, at klimaet bliver et væsentligt emne under parlamentsvalget på søndag.

Alle partier har lovet at beskytte miljøet i deres kampagner.

Det konservative parti Folkepartiet (OeVP) står ifølge målingerne til igen at blive det største parti ved det kommende valg, mens partiet De Grønne, der ikke kom med i parlamentet i 2017, står til at få den største fremgang.

Østrig er i førersædet, når det gælder økologisk landbrug og vedvarende energi, men er skidt med, hvad angår reduktion af drivhusgasser.

I årene 1990 til 2017 var Østrig og fem andre lande de eneste i EU, hvis udledning af drivhusgasser steg. I hele EU faldt udledningen af drivhusgasser med 22 procent i den samme periode.

Det walisiske parlament var ifølge det britiske medie BBC det første i verden til at erklære klimakrise. Kort efter fulgte det skotske og det britiske parlament trop.

/ritzau/