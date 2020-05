Østrigs præsident undskylder brud på coronaregler

Præsident var for første gang i månedsvis på restaurant og glemte tiden, forklarer han om brud på lukkeregel.

Østrigs præsident, Alexander Van der Bellen, måtte søndag give sine landsmænd en undskyldning, efter at østrigsk politi fandt ham og hans kone på en restaurant efter midnat natten til søndag.

De regler, der fortsat er i kraft i Østrig under coronaudbruddet, fastslår, at restauranter skal lukke klokken 23.

- Jeg var ude at spise for første gang siden nedlukningen med to venner og min kone, skriver Van der Bellen på Twitter søndag.

- Vi sludrede og glemte desværre tiden. Det er jeg oprigtigt ked af. Det var en fejl, skriver præsidenten.

Østrig besluttede i midten af marts at indføre relativt strenge tiltag for at bekæmpe coronaudbruddet.

Men siden midten af april er disse restriktioner gradvist blevet lempet.

I sidste uge fik caféer og restauranter lov at åbne. Men de skal følge et sæt regler - blandt andet at lukke senest klokken 23.

Ejeren af den restaurant, hvor præsidentparret og deres venner spiste middag, forklarer til avisen Krone, at han mente, at han havde fulgt reglerne ved at stoppe serveringen klokken 23.

Hans opfattelse af reglerne var, at gæsterne havde lov at blive siddende på terrassen efter det tidspunkt, hvis de ville.

Restauranten risikerer en bøde for at overtræde reglerne. Præsident Van der Bellen har sagt, at han i givet fald "vil tage ansvaret".

I den anden ende af Europa foregår der en mere ophedet diskussion om, hvorvidt der gælder én regel for den almindelige befolkning og en anden regel for højtstående embedsmænd i regeringen.

Det er i Storbritannien, hvor premierminister Boris Johnson søndag har forsvaret sin toprådgiver, Dominic Cummings.

Rådgiveren trodsede i marts udgangsforbuddet og kørte over 400 kilometer for at komme til sine forældres hus i det nordlige England.

/ritzau/AFP