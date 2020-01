Østrigs regering vil være CO2-neutral senest i 2040

Om ti år skal al strøm komme fra vedvarende energi, og om 20 år skal Østrigs CO2-regnskab være i nul.

Østrigs nye koalitionsregering med det konservative ÖVP og De Grønne har fokus på klimabeskyttelse og skattelettelser.

Regeringen har som mål at være CO2-neutral inden 2040, fremgår det af en forkortet udgave af regeringsaftalen, som det tyske nyhedsbureau dpa har set.

I 2030 skal Østrigs strøm udelukkende komme fra vedvarende energi, fremgår det af aftalen.

Aftalen indeholder "det bedste fra begge verdener", siger den konservative partileder, Sebastian Kurz, og tilføjer ifølge Kronen Zeitung, at de to koalitionspartnere er "meget forskellige" partier.

Mens De Grønne har sat et tydeligt aftryk på klimapolitikken, får ÖVP blandt andet opfyldt sine ønsker om styrket grænsekontrol og tørklædeforbud gældende for piger under 14 år, skriver avisen.

Skatten for de lavest lønnede falder fra 25 procent til 20 procent, skriver dpa.

I den kommende regering, der endnu ikke er indsat, får de konservative ti ministre og De Grønne fire, oplyser de to partiers ledere på en pressekonference torsdag.

Det er første gang nogensinde, at Østrig får en konservativ-grøn regering.

De to partier har forhandlet i ugevis. Et af de punkter, de har været uenige om, er indvandringspolitikken.

/ritzau/dpa