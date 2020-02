Otte år med borgerkrig i Syrien

* Den blodige konflikt i Syrien begyndte i marts 2011 med protester mod præsident Bashar al-Assad og hans styre.

* Demonstranterne krævede mere frihed. Styret satte sikkerhedsstyrker ind for at nedkæmpe protesterne, og så startede konflikten.

* Både kurdere og militante islamister begyndte at bekæmpe styret og hinanden.

* Siden er borgerkrigen bølget frem og tilbage med mange forskellige grupper involveret.

* Også andre lande har blandet sig, herunder Tyrkiet, USA, Iran og Rusland.

* Under krigen udråbte de militante islamister i Islamisk Stat (IS) et selverklæret kalifat i dele af Syrien og Irak. IS er nu nedkæmpet.

* I provinsen Idlib er der fortsat militante jihadister, der bekæmper præsident Bashar al-Assads styre.

* Under borgerkrigen er flere end 10 millioner mennesker drevet på flugt - omkring halvdelen til andre lande.

* Der er dræbt mere end 370.000 mennesker under krigen.

