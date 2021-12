Otte bekræftes døde på stearinlysfabrik i tornadoramt delstat

Redningsarbejdere har søndag søgt efter overlevende i murbrokkerne i de dele af Kentucky, der fredag aften blev ramt af en række voldsomme tornadoer.

Guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, har bekræftet, at mindst 80 er døde i delstaten som følge af uvejret, og dødstallet forventes at stige til over 100.

Senest er otte mennesker blevet bekræftet døde på en stearinlysfabrik i byen Mayfield. Det fortæller en talsmand fra fabrikken søndag lokal tid.

Omkring 110 ansatte var på arbejde fredag aften, da stormene ramte. Otte af de fabriksansatte er fortsat savnet.

Flere beboere i Kentucky er uden strøm og vand, og nogle er sågar uden tag over hovedet, da tornadoerne tog dem med sig.

Andy Beshear siger søndag, at der stadig er håb om at finde flere overlevende i murbrokkerne, da flere mennesker fortsat er savnet.

Han tilføjer dog, at det nok vil kræve mirakler, da det er over 24 timer siden, at redningsarbejdere fandt personer i live i ødelæggelserne.

- Det allerførste, vi vil gøre, er at sørge sammen, og det vil vi gøre før, at vi genopbygger sammen, siger Andy Beshear søndag.

Han har desuden bedt den føderale regering om at erklære nødretstilstand, da det vil frigive føderale midler til at tage sig af skaderne.

Ifølge Beshear var tornadoerne de mest ødelæggende i delstatens historie. Selv de mest robuste strukturer af mursten og stål blev revet i stykker, siger han.

- De tog ikke bare et tag, som vi tidligere har oplevet det. De smadrede huse fuldstændig. Mennesker, dyr ... Det hele er bare væk, siger guvernøren.

Søndag er 300 medlemmer fra Nationalgarden desuden blevet indsat i Kentucky for at fjerne murbrokker og hjælpe med at skaffe vand og generatorer til borgere.

Tornadoerne styrede fredag gennem flere delstater i Midtvesten og har krævet menneskeliv i fem stater.

I Illinois blev seks medarbejdere på et Amazon-ejet lager dræbt, da bygningens tag styrtede sammen.

Et plejehjem blev ramt i Arkansas og forårsagede et af delstatens to dødsfald. Der er desuden blevet bekræftet fire døde i Tennessee og to i Missouri.

