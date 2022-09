Otte betjente mister livet efter colombiansk bombeangreb

Otte politibetjente har fredag mistet livet i forbindelse med et bombeangreb i Huila-området i det sydvestlige Colombia.

Det oplyser landets præsident, Gustavo Petro, på Twitter ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg fordømmer på det kraftigste eksplosionsangrebet, hvor otte betjente døde, skriver præsidenten.

Angrebet er det alvorligste mod colombiansk sikkerhedspersonale, siden Gustavo Petro tidligt i august kom til magten som landets første venstreorienterede præsident nogensinde.

En talsperson fra det lokale politi oplyser til nyhedsbureauet AFP, at der var tale om et angreb mod en patrulje betjente.

- Det ser ud som om, at det var med eksplosivt materiale, og at de blev slået ihjel med skydevåben, siger talspersonen.

Myndighederne har endnu ikke udpeget nogen gerningsmænd i sagen.

Colombia har i seks årtier kæmpet mod venstreorienterede oprørsgrupper, hvor højreorienterede militærfraktioner og narkosmuglere også har spillet en rolle.

Petros regering har forsøgt at ændre taktik i kampen og krævet, at statens militær udviser mere respekt over for menneskerettigheder og lægger en mere fredsorienteret linje.

Præsidenten har desuden genåbnet dialogen med guerillagruppen ELN, som af mange ses som den sidste organiserede guerillagruppering i det sydamerikanske land.

Det sker, efter at Petros forgænger, Ivan Duque, lukkede ned for fredsforhandlingerne mellem regeringen og ELN i kølvandet på et bilbombeangreb, som kostede 22 personer livet i hovedstaden, Bogotá.

Ifølge Petro selv er det en plan om "fuldendte fred", han søger. Og et angreb som det, der fandt sted fredag, er grus i maskinen for den plan.

- Disse handlinger demonstrerer en klar sabotage om planen for den fuldendte fred, siger Petro.

/ritzau/AFP