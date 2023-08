Otte lande allierer sig for at stoppe fældning af Amazonas

Otte sydamerikanske lande har tirsdag besluttet at etablere en alliance, som målrettet skal bekæmpe fældning af regnskoven Amazonas.

Det er sket på et topmøde med deltagere fra Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.

Amazonas er verdens største regnskov. Den bliver jævnligt fremhævet som en central spiller i kampen for at bremse klimaforandringerne.

Men blandt andet organiserede kriminelle fælder træerne i regnskoven. Det sker blandt andet for at gøre plads til kvæg og til dyrkning af afgrøder såsom soja og palmeolie på arealerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Topmødet blev afholdt i Belém i Brasilien.

De otte lande underskrev en erklæring, hvoraf det fremgår, at de vil arbejde for at stoppe fældningen af Amazonas og bekæmpe den organiserede kriminalitet, som fører til afskovningen.

Topmødet endte dog ikke med at opfylde en række ønsker, som både miljøforkæmpere og de oprindelige befolkninger i Sydamerika har fremsat.

Det drejer sig blandt andet om, at de otte lande alle skulle forpligte sig til at stoppe al ulovlig skovfældning inden 2030. Det er et mål, som Brasilien allerede har sat, men som ikke endte i erklæringen på topmødet.

Derudover har miljøforkæmpere opfordret de sydamerikanske lande til at følge Colombias eksempel og indstille alle nye olieudvindinger.

I sin åbningstale på topmødet understregede Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, den "alvorlige forværring af klimakrisen".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores tids udfordringer, og mulighederne der udspringer fra dem, kræver, at vi handler i fællesskab, sagde Lula da Silva.

- Det har aldrig været så presserende.

Topmødet i Brasilien fortsætter onsdag.

Regnskoven Amazonas dækker et areal på 6,9 millioner kvadratkilometer og strækker sig over ni lande. Foruden de otte lande, som deltager på topmødet, er det Fransk Guyana, som er et oversøisk fransk territorium.

/ritzau/AFP