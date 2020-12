Otte procent af Amazonas ryddet siden 2000

Et område på størrelse med Spanien er fjernet på mindre end to årtier, siger miljø-netværk i Amazonas.

Over otte procent af verdens største regnskov, Amazonas, er blevet fældet, brændt ned eller ryddet siden 2000. I alt er der fjernet et skovområde på størrelse med Spanien - 513.016 kvadratkilometer - på to årtier, hedder det i en ny rapport fra Amazon-miljønetværket, RAISG.

- Amazonas er i dag langt mere truet end for otte år siden, konstaterer netværket, der omfatter en række miljøgrupper i regionen.

Afskovningen var værst i 2003, da 49.240 kvadratkilometer regnskov gik tabt. Det lykkedes i de følgende år miljøgrupper at få dæmmet op for skovrydningen. I 2010 blev 17.674 kvadratkilometer skov ryddet.

Men siden 2012 har afskovningen taget stadig mere fart, rapporterer RAISG, som fastslår, at de områder, som gik tabt fra 2015 til 2018, blev tredoblet.

Amazonas strækker sig over flere sydamerikanske lande - Brasilien, Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam og Guyana samt Fransk Guyana.

62 procent af verdens største regnskov findes i Brasilien, som også har stået bag størstedelen af afskovningen – hele 425.051 kvadratkilometer fra 2000 til 2018.

Efter at den stærkt højreorienterede klimaskeptiker Jair Bolsonaro er blevet præsident har afskovningen i den brasilianske del af Amazonas nået nye højder.

Et skovområde på 11.088 kvadratkilometer - et område på størrelse med Jamaica - blev fjernet fra august sidste år frem til august i år.

Amazonas spiller en vigtig rolle i kampen for at kontrollere klimaforandringer, fordi regnskoven suger CO2 ud af atmosfæren. Men når træer dør eller bliver brændt, så frigiver de den ophobede CO2 tilbage i atmosfæren.

- Bolsonaro-regeringens vision for at udvikle Amazonas er en tilbagevenden til tidligere tiders uhæmmede skovrydning, sagde en talskvinde for Greenpeace Cristiane Mazzett tidligere i denne måned.

