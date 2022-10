Sikkerhedstjenesten FSB hævder, at angrebet på broen var organiseret af det ukrainske forsvarsministerium.

Otte russere og ukrainere anholdt for eksplosion på Krim-bro

Fem russere og tre borgere fra Ukraine og Armenien er blevet anholdt i forbindelse med en eksplosion på Krim-broen i weekenden. Det oplyser den russiske sikkerhedstjeneste FSB ifølge nyhedsbureauet Reuters.

FSB hævder, at angreb på broen var organiseret af efterretningsafdelingen i det ukrainske forsvarsministerium og af dets leder, Kirill Budanov. Det skriver det statslige nyhedsbureau Interfax i Moskva.

- Indtil videre er fem russere og tre ukrainere og armeniere, som deltog i forberedelserne af angrebet, blevet anholdt, skriver FSB.

FSB's center for offentlige relationer siger til Tass, at sprængstofferne var skjult i rør beregnet til sammenrullet plastic.

De lå på 22 paller med en total vægt på over 22 ton.

Ifølge russiske nyhedsbureauer er i alt 12 personer anholdt i forbindelse med angrebet, som russerne kalder en terroraktion.

- Tre ukrainere, to georgiere og en armener stod bag planen om at få leveret sprængstoffer fra Bulgarien - først til Georgien og så til Armenien. En anden ukrainsk statsborger og fem identificerede russere havde forberedt dokumenter fra et ikkeeksisterende firma på Krim, som skulle tage imod sprængstofferne, skriver de russiske bureauer.

Rusland angreb mandag Ukraine med 83 missiler og 24 droner som gengældelse for angrebet på broen, der forbinder Rusland med Krim-halvøen.

Sprængningen af den 19 kilometer lange bro mellem det russiske fastland og den ukrainske halvø Krim, som Rusland besatte og annekterede i 2014, skete lørdag morgen.

Ukraines regering oplyser onsdag, at Rusland ramte 30 procent af landets energiinfrastruktur ved missilangrebene mandag, der blev fulgt op af nye angreb tirsdag.

Det siger den ukrainske energiminister, Herman Halushtjenko til CNN. Han siger, at Ukraine har brug for flere våben, så det kan beskytte sig mod angreb fra luften.

/ritzau/Reuters