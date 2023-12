Otte såret i russisk angreb mod by i Østukraine

Otte mennesker er såret i et russisk angreb mod byen Kharkiv i det østlige Ukraine.

Det meddeler regionens guvernør, Oleh Synjehubov, lørdag aften på beskedtjenesten Telegram.

- Besættelsesmagten foretog over seks angreb, skriver han ifølge Reuters.

- De har især ramt den centrale del af Kharkiv by. Der er sket skade på civil infrastruktur.

Blandet de steder, der er ramt i angrebet, er en "medicinsk institution, beboelsesejendomme med flere lejligheder, butikker og andre steder", skriver Synjehubov.

Ingen militære mål skal være ramt.

Alle otte sårede er bragt til et hospital, tilføjer guvernøren.

På Telegram deler flere indbyggere billeder af den skade, der er sket på Kharkiv Palace Hotel, der ligger i den centrale del af byen.

Borgmester Ihor Terehov siger, at de russiske angreb har forårsaget "alvorlig skade". Der er blandt andet brand i en beboelsesejendom.

Myndighederne er ved at danne sig et overblik over, hvor mange sårede og eventuelt dræbte der er, siger borgmesteren.

Kharkiv var også en af flere ukrainske byer, der fredag blev ramt af et 18 timer langt russisk angreb. Det betegnes som et af de mest massive russiske missil- og droneangreb, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Tidligere lørdag har et angreb ramt den russiske by Belgorod, der ligger omkring 60 kilometer længere mod øst på den anden side af grænsen.

Russiske myndigheder melder om 14 dræbte og giver Ukraine skylden for angrebet.

- Denne forbrydelse vil ikke forblive ustraffet, lød det tidligere lørdag fra det russiske forsvarsministerium.

