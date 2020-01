Otte vietnamesere døde i brand på gård ved Moskva

Millioner af migrantarbejdere fra Centralasien bor og arbejder i Rusland under farlige forhold.

Otte migrantarbejdere fra Vietnam omkom tirsdag i en brand på en gård uden for Moskva, oplyser Ruslands katastrofeministerium.

Branden brød ud i de tidlige morgentimer i et større drivhusområde på gården i distriktet Ramenskij omkring 25 kilometer sydøst for Moskva. Flammerne bredte sig hurtigt til hytter, hvor arbejderne boede.

- Ifølge de foreløbige oplysninger var branden forårsaget af fejl i strømsystemet, hedder det i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Millioner af migrantarbejdere fra Centralasien og det sydøstlige Asien bor og arbejder i Rusland, hvor de ofte udfører hårdt arbejde for dårlige lønninger og under farlige forhold.

Omkring 14.700 vietnamesere fik arbejdstilladelser i 2018, viser tal fra den russiske statistik.

Præsident Vladimir Putins indvandringspoliti for perioden 2019-2025 omfatter planer om at tiltrække op mod 10 millioner russisktalende migranter, som skal være med til at rette op på det stærkt faldende befolkningstal i Rusland.

/ritzau/AFP