Otteårig migrantpige dør i USA's grænsepolitis varetægt

En otteårig pige, som var indvandret til USA, døde onsdag på hospitalet, efter at hun havde fået et ildebefindende i det amerikanske grænsepolitis varetægt.

Det oplyser grænsepolitiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Grænsepolitiet skriver i en pressemeddelelse, at barnet døde på et hospital, efter at hun havde fået et ildebefindende på grænsepolitiets station i byen Harlingen, som ligger ved USA's grænse til Mexico.

Grænsepolitiet har sagt, at det allerede er ved at efterforske pigens dødsfald.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun var sammen med sine forældre, da ulykken indtraf.

Hverken hendes navn eller hjemland oplyses.

/ritzau/