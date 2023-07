Otteårig pige er død efter bil kørte ind i skole i London

En otteårig pige er dræbt og flere andre børn såret, efter at en bil kørte ind i en skolebygning i Wimbledon i det sydvestlige London torsdag.

Det meddeler politiet i den britiske hovedstad ifølge tv-stationen BBC og flere andre medier.

- Det er tragiske nyheder, og vores tanker og hos pigens familie og venner og alle dem, der er ramt, siger politichef Clair Kelland i en udtalelse.

Bilisten - en kvinde i 40'erne - er anholdt. Hun er mistænkt for at have kørt hasarderet og have forvoldt en andens død.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet betragter ikke hændelsen som terrorrelateret.

Det er endnu uklart, hvordan bilen havnede på skolens område, hvor den ramte flere mennesker og endte med at køre ind i skolebygningen.

- Vi er fortsat på stedet og fortsætter vores efterforskning af de fulde omstændigheder omkring hændelsen, siger Clair Kelland.

De første meldinger fra stedet lød på, at syv børn og to voksne var kvæstet.

En politiker fra området, Stephen Hammond, sagde tidligere torsdag, at han havde forstået, at flere af de kvæstede "behandles som værende i kritisk tilstand". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet blev tilkaldt klokken 9.54 lokal tid (10.54 dansk tid)

Artiklen fortsætter under annoncen

Luftfotos fra området viser ifølge BBC en Land Rover, der har ramt skolens mur. Den holder på et stykke græs, hvor der ligger tæpper i forskellige farver.

Angiveligt var pigerne i gang med at lege på græsset, da bilen kom kørende ind på området.

Øjenvidner og journalister på stedet meddeler, at den vej, skolen ligger ved, er ret smal. Normalt er det ikke et sted, hvor biler kører hurtigt igennem.

Skolen, der hedder Study Prep, er en skole for piger i alderen fire til 11 år.

Ifølge skolens hjemmeside var torsdag den sidste dag inden sommerferien for de yngste elever mellem fire og otte år.

/ritzau/