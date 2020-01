Outsideren Robert Abela er Maltas nye premierminister

Forhenværende premierminister Joseph Muscat fratrådte posten efter indblanding i en sag om drab på journalist.

Outsideren Robert Abela er blevet valgt som Maltas nye premierminister.

Det sker natten til søndag dansk tid, efter at regeringspartiet, Partit Laburista, valgte Abela som sin nye formand.

Malta skulle have ny premierminister, da den forhenværende, Joseph Muscat, fratrådte sit hverv efter at være blevet blandet ind i en sag om et drab på en journalist.

I oktober 2017 blev journalisten Daphne Caruana Galizia dræbt med en bilbombe. Hun var kendt for at skrive om korruption - blandt andet i regeringen.

Tre personer tilbageholdes på mistanke om at have bragt den kraftige bilbombe til sprængning.

Den hovedmistænkte i sagen er en fremtrædende forretningsmand, Yorgen Fenech, som politiet har sigtet for medvirken til drab. Han nægter sig skyldig.

Et par af Muscats nærmeste allierede er blevet sat i forbindelse med efterforskningen.

42-årige Abela var oppe imod den fungerende premierminister og sundhedsminister, Chris Fearne.

Fearne førte i meningsmålerne i ugerne op til formandsvalget, men Abela lukkede hullet lige inden valgdatoen, skriver det nationale medie Times of Malta.

Begge kandidater havde i optakten fokuseret på at ville styrke Maltas opadgående økonomi.

Abela bliver set som en leder, der repræsenterer kontinuitet, og han har i valgkampen ikke kritiseret den fordømte, tidligere premierminister Joseph Muscat.

Drabssagen og den løbende efterforskning har udviklet sig til en alvorlig politisk krise for Maltas regering.

Ud over premierminister Joseph Muscat har stabschefen og ministeren for turisme har trukket sig, og landets økonomiminister har ladet sig suspendere fra regeringen.

