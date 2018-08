Over 100 meldes dræbt under kampe i afghansk by

Omkring 1000 ekstra soldater er sendt til Ghazni for at hindre, at byen falder til Taliban.

Omkring 100 politifolk og soldater er blevet dræbt under kampe med Taliban i byen Ghazni. Omkring 20 civile er også blevet dræbt.

Det siger Afghanistans forsvarsminister, Tareq Shah Bahrami.

Han holdt mandag en pressekonference om kampene i Ghazni, som fortsætter på fjerde dag.

Han siger, at myndighederne ikke kender de præcise tabstal.

Indenrigsminister Wais Ahmad Barmak siger, at omkring 70 af de dræbte var politifolk.

Ifølge forsvarsministeren er omkring 1000 ekstra soldater sendt til Ghazni for at forhindre, at byen falder til Taliban.

Han siger, at 194 oprørere er blevet dræbt.

Taliban er ifølge vestlige sikkerhedseksperter ikke i stand til at vinde terræn ved at indtage byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid.

/ritzau/Reuters