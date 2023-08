Over 100 meldes i god behold i kaotisk indsats efter Maui-brand

Myndighederne fortsætter arbejdet med at få overblik over situationen efter de katastrofale naturbrande på øen Maui i den amerikanske delstat Hawaii.

Fredag blev der offentliggjort en liste med 388 navne på personer, som ikke var gjort rede for.

I løbet af mindre end et døgn har over 100 personer - enten de savnede selv eller familiemedlemmer - meldt sig for at sige, at de er i sikkerhed.

Det oplyser det amerikanske forbundspoliti, FBI, ifølge nyhedsbureauet AP.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi sætter stor pris de på mennesker, som har taget fat i os enten på telefon eller e-mail, siger FBI-agenten Steven Merrill.

- Når vi fjerner nogen fra listen, gør det os i stand til at afsætte flere ressourcer til dem, som stadig er på listen.

8. august ødelagde naturbrande det meste af byen Lahaina på den vestlige del af øen Maui.

Eftersøgningshold har herefter gennemsøgt ruinerne af den historiske by - en indsats, som fortsat er i gang, men snart ventes færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Stor usikkerhed præger fortsat de officielle tabstal.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det officielle antal døde er aktuelt 115, skriver AP. Nyhedsbureauet har imidlertid kendskab til mindst to yderligere personer, som er døde i brandene, men ikke indgår i det tal.

Tidligere på ugen oplyste myndigheder ifølge Reuters, at de havde en liste på omkring 1000 til 1100 mennesker, som ikke var gjort rede for.

FBI-agenten Steven Merrill udtaler, at de 388 savnede udgør en "delmængde" af en større liste.

I forbindelse med udmeldingen om de 1000 til 1100 navne blev det understreget, at der er store usikkerheder i den liste. Den indeholdt således også personer med blot ét for- eller efternavn. Der menes også at være gentagelser på listen.

/ritzau/