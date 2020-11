Over 100 millioner amerikanere har stemt på forhånd

Bekymringen for coronasmitte har fået mange amerikanere til at vælge at stemme på forhånd.

Over 100 millioner amerikanere har brevstemt eller stemt på forhånd. Det peger i retning af rekorddeltagelse ved tirsdagens valg i USA.

Det oplyser US Elections Project, der er tilknyttet University of Florida.

Den kraftige stigning i brevstemmer og stemmeafgivning inden valgdagen skyldes coronapandemien, som har kostet over 231.000 amerikanere livet.

Mange har været bekymrede for, at de skulle stå i kø ved valgstederne på valgdagen og bevæge sig rundt i overfyldte valglokaler. Med fare for at blive smittet med covid-19.

Tidligere målinger har vist, at demokrater har været mere tilbøjelige end republikanere til at stemme på forhånd.

/ritzau/Reuters