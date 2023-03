Over 100 personer er anholdt for mystiske giftangreb i Iran

Over 100 personer er blevet anholdt i Iran for angiveligt at have været involveret i en lang række giftangreb mod skolepiger i landet.

Det oplyser det iranske indenrigsministerium.

- Mere end 100 personer, der er ansvarlige for de seneste hændelser på skoler, er blevet identificeret, anholdt og efterforskes, siger ministeriet i en udtalelse ifølge det statslige nyhedsbureau Irna.

Tusindvis af skolepiger i Iran har siden november sidste år været udsat for formodede giftangreb. De uopklarede angreb har resulteret i besvimelser, kvalme, åndedrætsbesvær og andre symptomer.

Angrebene menes at være udført på over 200 skoler.

Motivet skal blandt andet være at få lukket pigeskolerne.

- Blandt de anholdte er personer med fjendtlige motiver og med et mål om at terrorisere folk og studerende og få lukket skoler, skriver ministeriet.

Ministeriet tilføjer, at "antallet af hændelser heldigvis er faldet drastisk siden midten af ugen og indtil nu, og der har ikke været meldinger om syge studerende".

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har kaldt de formodede giftangreb for en "utilgivelig forbrydelse".

Angrebene begyndte, cirka to måneder efter at der blev skudt gang i voldsomme demonstrationer i Iran.

Protesterne blev udløst af en 22-årig kvindes død.

Kvinden, Mahsa Amini, mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

De seneste seks måneders demonstrationer i Iran er nogle af de største mod landets præstestyre, siden det indtog magten efter en revolution i 1979.

