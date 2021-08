Over 100 personer smittet efter sexfestival i Sverige

En sexfestival i Värmland i Sverige i slutningen af juli gik så hedt for sig, at 106 deltagere blev smittet med covid-19, og det medvirkede til, at de lokale smittetal steg så meget, at området skiftede farvekode.

Det skriver avisen Expressen.

Smitteudbruddet, der skete i forbindelse med en tantrafestival i byen Molkom, har udløst stærke reaktioner i lokalbefolkningen, og flere kræver, at næste års festival flyttes ellers aflyses.

Expressen beskriver tantrisk sex som en meditativ form for sex med hovedfokus på intimitet og nærvær mellem personer.

Begivenheden skal have medvirket til, at smittetallene steg så meget i Värmland, at de norske myndigheder ifølge en lokalavis i Värmland klassificerede den svenske region som rød.

Under coronapandemien har verdens lande indført farvekoder, der indikerer, hvor alvorlig situationen er i et land eller et område. Er farven rød frarådes alle rejser dertil.

Efter smitteudbruddet har arrangøren af festivalen aflyst en række kommende tilsvarende begivenheder de kommende uger.

- Hvorvidt det var forkert eller ej at afholde tantraugen er vanskeligt at sige. Vi må ganske enkelt stå (til ansvar, red.) for, at vi gjorde det og tage konsekvenserne, skriver kursusudbyderen i en pressemeddelelse.

Ifølge lægen Anna Skogstram var kun et fåtal af de smittede deltagere fra festivalen vaccineret mod covid-19.

/ritzau/