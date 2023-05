Over 100 skovbrande hærger i Canada - tusindvis er evakueret

Antallet af skovbrande i den canadiske provins Alberta er vokset til mere end 100.

Det fremgår af en oversigt på provinsens hjemmeside over skovbrande i området.

Konkret er der 102 aktive skovbrande, som raser i provinsen lørdag. 35 af dem er ude af kontrol, viser oversigten.

I gårsdagens opdatering om skovbrande skrev provinsens myndigheder, at der til og med fredag var blevet evakueret mere end 13.000 mennesker i Alberta.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fox Lake i det nordlige Alberta er blandt de hårdest ramte områder. Indfødte folk udgør en stor del af befolkningen i området.

Fredag lød det fra provinsens myndigheder, at en skovbrand havde bredt sig over 4383 hektar i Fox Lake.

Ifølge opdateringen fra fredag er 20 boliger, en politistation, en butik og et vandrensningsanlæg blevet ødelagt i Fox Lake i forbindelse med skovbranden.

Christie Tucker, chef for informationsenheden om skovbrande i Alberta, fortalte fredag, at der foreløbigt havde været 348 skovbrande i provinsen i 2023. Det skrev The Guardian.

Samtidig sagde hun, at skovbrandene samlet set har hærget cirka 62.000 hektar i Alberta siden januar.

- Det er signifikant mere aktivitet for dette tidspunkt på året, end hvad vi har set på noget tidspunkt i den seneste tid.

- Det bliver varmere, og det bliver mere blæsende, sagde hun ifølge mediet.

I det nordvestlige Canada har vejret den seneste uge været rekordvarmt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skrev CTV torsdag.

I byen Fort Smith steg temperaturen onsdag til 29 grader, hvilket slog den 78 år gamle rekord på 22,8 grader.

Også i Sydeuropa kæmper man flere steder med skovbrande, alvorlig tørke og mangel på drikkevand.

Det gør ondt på landbruget, og situationen forventes at blive yderligere forværret.

Det bekymrer cheftalsmand for EU-Kommissionen Eric Mamer.

- Det er en problematik, der i stigende grad er fokus på, og som vækker bekymring. Det er noget, som både EU-Kommissionen og de øvrige EU-institutioner er nødt til at reagere på, sagde han 21. april.

/ritzau/