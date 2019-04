Over 1000 mennesker har fået kolera i cyklonramte Mozambique

For at undgå en decideret koleraepidemi ruller myndighederne et omfattende vaccinationsprogram ud onsdag.

Mindst 1052 mennesker er ramt af den smitsomme sygdom kolera i Mozambique, som blev hærget af en cyklon i midten af marts. Det oplyser landets sundhedsministerium i en ny rapport mandag.

Tallet markerer en massiv stigning fra 139 tilfælde for fire dage siden.

Tidligere mandag meddelte direktøren for Mozambiques sundhedsmyndigheder, Ussene Isse, at kolera har krævet sit første dødsoffer i landet.

Onsdag bliver en massiv vaccinationskampagne rullet ud. Den skal hjælpe myndigheder og nødhjælpsarbejdere til at forsøge at afværge en decideret epidemi.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ankommer omkring 900.000 koleravacciner til byen Beira tirsdag.

- Vaccinationen mod kolera begynder i Beira onsdag, siger sundhedsdirektør i Mozambique Ussene Isse.

Den centrale by Beira er hårdest ramt. Den tegner sig for 959 af de i alt 1052 registrerede koleratilfælde.

Byen, der har mere end en halv million indbyggere, registrerede 247 tilfælde af kolera på 24 timer mellem søndag og mandag morgen.

Kolera overføres via forurenet drikkevand eller mad og forårsager akut diarré.

WHO forventer, at antallet af koleratilfælde vil stige i den kommende tid.

- De næste par uger er afgørende. Også hastigheden er afgørende, hvis vi skal redde liv og begrænse lidelserne, udtaler WHO's chef for afrikanske anliggender, Matshidiso Moeti.

Cyklonen Idai ramte Mozambique den 14. marts. Den har skabt voldsomme ødelæggelser og indtil videre kostet over 700 mennesker livet i Mozambique, Malawi og Zimbabwe. Mindst 518 mennesker er døde alene i Mozambique.

Samtidig er flere hundredtusindvis af mennesker gjort hjemløse. Mange er tvunget til at benytte sig af beskidte vandforsyninger

Eksperter har advaret om, at ødelagte vandforsyninger og mangel på sanitet i overfyldte huse skaber ynglepladser for vandbårne sygdomme som kolera.

For at kontrollere udbruddet er store mængder drikkevand og vandrensningsudstyr blevet leveret til de berørte områder.

/ritzau/AFP