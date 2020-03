Over 1000 personer er døde med coronavirus i New York

Delstaten New York passerer grænsen på 1000 dødsfald under en måned efter første smittetilfælde.

Flere end 1000 personer er døde som følge af coronavirusset i den amerikanske delstat New York.

Den amerikanske delstat med knap 20 millioner indbyggere passerer grænsen, under en måned efter at den første person blev registreret som smittet i New York, skriver nyhedsbureauet AP.

Af de 1000 døde er 776 registreret i millionbyen New York City.

Det første smittetilfælde af coronavirus blev opdaget i delstaten 1. marts. Det drejede sig om en sundhedsmedhjælper, der var kommet hjem fra Iran.

To dage senere registrerede staten sit andet tilfælde.

10. marts lukkede delstatens guvernør, Andrew Cuomo, for flere skoler og religiøse steder i området New Rochelle. Samme dag døde den første person i delstaten i byen New Jersey.

12. marts blev alle forsamlinger på over 500 personer gjort forbudt, hvilket dermed lukkede ned for sportsarrangementer og det kendte Broadway-teater.

Tre dage senere blev alle skoler i New York City lukket, og 20. marts blev alle i delstaten beordret til at blive hjemme.

På daværende tidspunkt - for kun ni dage siden - var der "blot" 35 døde.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins Universitetet er 2479 døde i hele USA.

Over 142.000 er registreret som smittede, hvilket er flest af alle lande. Omkring 2600 er erklæret raske.

/ritzau/