Over 1000 personer er nu ramt af virus i Sydkorea

Efter Kina er Sydkorea det land, hvor flest personer er smittet med det potentielt dødelige coronavirus.

Sydkorea har det seneste døgn registreret 169 nye tilfælde af personer, der er smittet med coronavirus.

Dermed er i alt 1146 personer blevet smittet med virusset i landet.

Det oplyser de sydkoreanske sundhedsmyndigheder i en pressemeddelelse natten til onsdag dansk tid.

I Sydkorea er omkring 90 procent af smittetilfældene i Sydkorea er registreret i byen Daegu, der har omkring 2,5 millioner indbyggere.

De sydkoreanske myndigheder oplyser, at endnu en person har mistet livet som følge af virusset. Dermed stiger dødstallet i landet til 11.

Den seneste person, der har mistet livet, er en mand fra Mongoliet. Manden, der var i 30'erne, var indlagt på et hospital i Sydkorea.

Her ventede på en levertransplantation, skriver det sydkoreanske medie Yonhap.

94 passagerer fra et fly fra Sydkoreas hovedstad, Seoul, er natten til onsdag blevet sat i karantæne i Kina. Det skriver kinesiske statsmedier.

Det sker, efter at tre kinesiske passagerer om bord har vist sig at have feber. De tre er blevet opdaget med sygdomssymptomerne under en screening, da flyet var landet i Kina.

/ritzau/AFP