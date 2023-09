Over 10.000 lig ventes at skylle i land efter flodbølge i Libyen

Der er fundet flere end 5300 døde personer i den libyske by Derna, efter en flodbølge er skyllet gennem byen.

Antallet ventes at stige til det dobbelte, siger en libysk minister, Hichem Abu Chkiouat.

Samtidig skriver FN's organisation for migration (IOM) i en besked på X, tidligere Twitter, at mindst 30.000 er blevet hjemløse i Derna.

- Havet sender konstant snesevis af lig ind, siger Chkiouat, der er minister for civil flytrafik i den regionale regering i det østlige Libyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tror, at genopbygningen af byen vil koste milliarder af dollar.

IOM oplyser, at yderligere 6085 er blevet hjemløse i det stormramte område, der også inkluderer byen Benghazi.

Det østlige Libyen blev søndag ramt af et voldsomt uvejr med enorme mængder regn. Det fik to store dæmninger uden for Derna til at bryde sammen og sende en flodbølge med enorm kraft ind gennem byen.

Inden flodbølgen boede der over 100.000 mennesker i Derna.

/ritzau/Reuters