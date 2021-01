Over 100.000 briter er døde med corona

Storbritannien har nu haft flere coronarelaterede dødsfald, end landet mistede civile under Anden Verdenskrig.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Storbritannien har tirsdag rundet 100.000, siden pandemien kom til landet for omkring et år siden.

Det viser tal fra det britiske sundhedsministerium.

Tallene omfatter personer, der er døde inden for fire uger efter, at de er blevet testet positive for coronasmitte.

Alene tirsdag er der registreret 1631 dødsfald og lidt over 20.000 nye smittetilfælde i de seneste 24 timer.

- Mine tanker er hos hver eneste person, der har mistet en elsket. Bag disse hjerteskærende tal er venner, familie og naboer, siger den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

- Jeg ved, hvor hårdt det sidste år har været. Men jeg ved også, hvor stærk det britiske folks beslutsomhed er, og hvor meget vi alle har trukket på samme læs for at komme igennem dette, siger han.

De i alt 100.162 dødsfald, der nu er registreret blandt personer med coronasmitte, er flere end Storbritanniens civile tabstal under hele Anden Verdenskrig.

Kun fire andre lande i verden - USA, Brasilien, Indien og Mexico - har flere coronadødsfald end Storbritannien. Men de har alle fire en langt større befolkning.

Målt i antal coronadødsfald per million indbyggere er der kun to andre lande - Belgien og Peru - der har flere dødsfald end Storbritannien, viser tal fra Statista.

Mindre lande med færre end en million indbyggere er ikke medtaget i opgørelsen.

Den britiske regering arbejder på højtryk for at få vaccineret sin befolkning. Tirsdagens tal viser, at over 6,8 millioner mennesker har fået den første dosis. Over 472.000 har også fået anden dosis og er dermed færdigvaccinerede.

/ritzau/Reuters