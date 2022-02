Over 100.000 demonstranter fylder Berlins gader

Hundredtusindvis af europæere gik søndag på gaderne for at demonstrere mod den russiske invasion af Ukraine.

Alene i Berlin i Tyskland var mere end 100.000 demonstranter mødt op ifølge byens politi.

Her var folk klædt i blå og gul som det ukrainske flag og skilte var synlige med budskaber som "ingen Tredje Verdenskrig" og "stop morderen".

Demonstrationen endte ved den gamle byport Brandenburger Tor - ikke langt fra den russiske ambassade i Berlin.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, annoncerede søndag, at Tyskland vil øge forsvarsbudgettet markant og investere "mere end" to procent af sit bruttonationalprodukt årligt i forsvaret.

- Vi må investere mere i vores lands sikkerhed for at beskytte vores frihed og demokrati, sagde Olaf Scholz i en tale i Forbundsdagen og tilføjede, at regeringen har besluttet at tilføre 100 milliarder euro fra 2022-budgettet til militære investeringer.

Det svarer til cirka 744 milliarder danske kroner.

Berlin var langt fra den eneste by med store demonstrationer søndag.

I Tjekkiet var 70.000 mennesker samlet i Prag, mens Amsterdam i Holland tiltrak 15.000 demonstranter.

Også Bagdad i Irak og Quito i Ecuador havde søndag demonstrationer, der viste støtte til Ukraine.

I Ruslands næststørste by, Sankt Petersborg, var omkring 400 mennesker på gaden for at demonstrere.

Det skete på trods af, at mange russiske demonstranter er blevet anholdt i løbet af ugen. Søndag blev over 2000 personer tilbageholdt på tværs af Rusland for at deltage i demonstrationer mod invasionen.

I lande som Italien, Sverige, Montenegro og Grækenland var der også søndag demonstrationer mod Rusland.

Den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, gik sammen med et par hundrede hviderussere på gaden i Litauen for at fordømme Hvideruslands hjælp til Rusland.

Også i Danmark var der søndag protester mod Rusland. En demonstration ved den russiske ambassade i København tiltrak omkring 10.000 personer. Her talte en lang række politikere heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S).

/ritzau/AFP