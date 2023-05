Over 100.000 er flygtet ud af konflikthærgede Sudan

Over 100.000 personer er flygtet ud af Sudan, siden konflikten mellem landets hær og den paramilitære organisation Rapid Support Forces (RSF) brød ud i midten af april.

Det oplyser Olga Sarrado, som er talskvinde for FN's flygtningeorganisation (UNHCR), ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Over 100.000 flygtninge estimeres at være mellem dem, som nu har forladt Sudan. Det inkluderer sudanske flygtninge og sydsudanere, som rejser hjem før planlagt og andre, som selv har været flygtninge i Sudan, siger hun.

Ifølge UNHCR har mere end 330.000 mennesker været nødt til at flygte fra deres hjem under den militære konflikt i landet.

Flygtningeagenturet mener, at over 800.000 mennesker potentielt kan ende med at flygte over grænserne til Sudans nabolande med den tiltagende konflikt.

Konflikten mellem parterne har kostet flere end 500 menneskeliv og såret næsten 5000 ifølge officielle tal fra Sudans sundhedsmyndigheder. Ifølge AFP frygtes det reelle tal være meget højere.

/ritzau/AFP