Over 108 gazademonstranter anholdt på verdensberømt universitet

Mere end 100 propalæstinensiske demonstranter blev onsdag anholdt på det Columbia Universitys campus i New York i USA.

Det skete, efter det prestigefyldte universitets øverste chef gav grønt lys til, at politiet ryddede en lejr på campus, hvor demonstranter havde samlet sig i protest mod den seneste tids begivenheder i Gazastriben i Mellemøsten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Universitetets præsident, Nemat Minouche Shafik, oplyser, at hun havde godkendt, at politiet gik ind i lejren. Her havde demonstranterne onsdag morgen opsat adskillige telte.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På grund af en dyb bekymring for sikkerheden på Columbias campus, har jeg givet tilladelse til, at New Yorks politi begyndte at rydde lejren, siger hun i en udtalelse.

Universitetspræsidenten uddyber, at demonstranterne havde overtrådt skolens regler og en politik, der forbyder ulovlige demonstrationer.

Demonstranterne var desuden ikke villige til at indgå i dialog med universitetets ledelse, lyder det.

New York Citys borgmester, Eric Adams, oplyser, at politiet har foretaget mere end 108 anholdelser i sagen, og at disse er sket uden fysisk magtanvendelse, og uden at nogen er kommet til skade.

Demonstranterne er blevet anholdt for blandt andet ulovlig indtrængen.

/ritzau/