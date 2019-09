Over 120 mennesker omkommet under uvejr i Indien

Dødsfald skyldes drukning, sammenstyrtede huse, lynnedslag og slangebid, rapporterer indiske medier.

Voldsomme mængder af regn i det nordlige Indien har nu kostet over 120 mennesker livet, rapporterer de lokale myndigheder.

Den voldsomme regn er ledsaget af tordenvejr, og lynnedslag har siden torsdag forårsaget mange ødelæggelser og problemer i delstaterne Uttar Pradesh og Bihar.

Dødsfaldene skyldes drukning, sammenstyrtede huse, lynnedslag og slangebid, rapporterer indiske medier.

Voldsomme regnvejr fortsatte mandag i nordlige delstater.

Tusindvis af mennesker er evakueret fra de værst ramte områder, hvor to store floder er gået over deres bredder efter konstant nedbør i de seneste to døgn.

Under tordenstormene med heftige regnvejr er mange træer og strømmaster væltet.

De hinduistiske pilgrimsbyer Varanasi og Prayagraj er blevet særligt hårdt ramt.

Regeringen i Uttar Pradesh, som har 200 millioner indbyggere, har lovet familier, der har mistet deres pårørende, skadeshjælp på 400.000 rupier (Omkring 37.500 kr).

Monsuntiden fra juni til september forårsager hvert år mange dødsulykker ved oversvømmelser og kaotiske ødelæggelser. Myndighederne siger, at der under monsunregnen er omkommet over 1650 mennesker.

/ritzau/dpa