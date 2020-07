Over 13 millioner globalt er testet positive for coronavirus

I løbet af ti dage er antallet af smittetilfælde vokset med to millioner, viser opgørelse fra universitet.

Det globale antal af smittetilfælde med coronavirus har passeret 13 millioner. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University sent mandag aften.

USA står for fleste smittetilfælde med over 3,3 millioner, mens Brasilien er på andenpladsen over lande med flest smittetilfælde med næsten 1,9 millioner.

I løbet af ti dage er antallet af konstateret nye smittede vokset med to millioner ifølge den løbende optælling fra det amerikanske universitet.

/ritzau/